Мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку в поезде Сургут — Екатеринбург

В Тюменской области суд арестовал мужчину по делу о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании в отношении двух несовершеннолетних в поезде Сургут — Екатеринбург. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

По версии следствия, в октябре 2023 года мужчина ехал в вагоне купе поезда Сургут — Екатеринбург. В этом же поезде ехали двое 15-летних девушек. Одну он изнасиловал, а в отношении другой совершил «иные действия сексуального характера с применением насилия».

На мужчину завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), и пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Вину в преступлении он не признал.

«По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 11 марта 2024 года», — говорится в сообщении.