Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
Птн, 02
Сбт, 03
-2°
ЦБ USD 90.23 0.56 02/02
ЦБ EUR 97.4 0.29 02/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Вчера 15:17
1 290
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
2 805
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
9 195
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
9 579
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку в поезде Сургут — Екатеринбург

В Тюменской области суд арестовал мужчину по делу о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании в отношении двух несовершеннолетних в поезде Сургут — Екатеринбург. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

По версии следствия, в октябре 2023 года мужчина ехал в вагоне купе поезда Сургут — Екатеринбург. В этом же поезде ехали двое 15-летних девушек. Одну он изнасиловал, а в отношении другой совершил «иные действия сексуального характера с применением насилия».

На мужчину завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), и пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Вину в преступлении он не признал.

«По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 11 марта 2024 года», — говорится в сообщении.