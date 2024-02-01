Омбудсмен Епихина сообщила о втором рязанце, освободившемся из украинского плена
Об этом 1 февраля сообщила уполномоченная по правам человека Наталья Епихина.
Стало известно о втором рязанце, освободившемся из украинского плена. Об этом 1 февраля сообщила уполномоченная по правам человека Наталья Епихина.
«К нашему большому счастью, по дополнительной информации, еще один рязанец возвращен на Родину в рамках вчерашнего обмена пленными», — написала она.
Напомним, 31 января сообщалось об одном рязанце, вернувшемся из украинского плена.