Омбудсмен Епихина сообщила о втором рязанце, освободившемся из украинского плена

Об этом 1 февраля сообщила уполномоченная по правам человека Наталья Епихина.

Стало известно о втором рязанце, освободившемся из украинского плена. Об этом 1 февраля сообщила уполномоченная по правам человека Наталья Епихина.

«К нашему большому счастью, по дополнительной информации, еще один рязанец возвращен на Родину в рамках вчерашнего обмена пленными», — написала она.

Напомним, 31 января сообщалось об одном рязанце, вернувшемся из украинского плена.