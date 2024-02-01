Скончался актер Анатолий Дриженко, сыгравший в фильме «Золотой теленок»

Ему было 82 года.

Умер актер театра и кино Анатолий Дриженко. Ему было 82 года, сообщили в Одесском академическом музыкально-драматическом театре.

«Коллектив театра с глубокой грустью сообщает о невосполнимой утрате — остановилось сердце народного артиста Анатолия Дриженко. Более полувека театральный корифей, ведущий мастер сцены, известный артист театра и кино радовал своим творчеством», — сказано в некрологе учреждения.

Похороны пройдут 2 февраля.

Он снимался в фильмах и сериалах «Золотой теленок», «Ликвидация», «Пляж», «Подкидыш», «Жажда» и других.