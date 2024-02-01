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Рязанские ученые разработали специальные рукава для хранения зерен
Их создание началось в 2016 году.

Рязанские ученые разработали технологию хранения зерна. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Ученые сделали рукава, их длина до 80 метров. В них помещают зерна. Рукава состоят из многослойной полиэтиленовой пленки. Их толщина может доходить до семи слоев.

Отмечается, что технология обеспечивает временное хранение зерна, при этом качество сохраняется даже при неблагоприятных условиях.

«В процессе, так скажем, хранения зерно дышит, в нем происходят физиологические процессы и накапливается определенное количество углекислого газа, то есть повышается концентрация. Это позволяет нам снизить развитие патогенной микрофлоры, уменьшить ее влияние на качество продукции», — отметил профессор кафедры технологии металлов и ремонта машин РГАТУ имени Костычева Михаил Костенко.

Ученые начали рукавов в 2016 году. Перед началом производства изобретение апробировали в сельских хозяйствах региона и на конкурсах.