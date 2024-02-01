Путин учредил орден «За доблестный труд»
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена «За доблестный труд». Об этом сообщается на портале правовой информации.
Орденом будут награждать:
- за высокопроизводительный труд на предприятиях, повышающий конкурентоспособность российской экономики;
- за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала РФ;
- за большие заслуги в области госстроительства, научно-технологического развития и за эффективное решение социально значимых задач.