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Запад заявил о сильной нехватке на Украине систем ПВО из-за ударов России
Отмечается, что эффект использования российских ракет будет опустошающим для противовоздушной обороны Украины.

Ракетные удары России привели украинскую противовоздушную оборону в состояние полного коллапса. Об этом сообщил британский военный эксперт Александр Меркурис, пишет Газета.RU.

По его словам, Россия обладает большим запасом ракет, которые в течение многих месяцев можно использовать для поражения стратегических объектов украинских Вооруженных сил.

Отмечается, что эффект использования российских ракет будет опустошающим для противовоздушной обороны Украины, которая уже практически вошла в стадию коллапса.

Эксперт напомнил, что в России массово производит беспилотные летательные аппараты и высокоточные бомбы для подавления военного потенциала Украины.