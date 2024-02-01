На трех рязанских улицах 2 февраля отключат холодную воду

Причина — ремонтные работы на водопроводе.

На трех рязанских улицах в пятницу, 2 февраля, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

С 9:00 до 14:00 ресурса не будет по адресам:

улица Введенская, дом № 120;

улица Яхонтова, дома №№ 17 корпус 1, 19.

С 9:00 до 15:30 воду отключат в поселке Солотча:

ул. Мещерская, дома №№ 1 — 11, 2 — 14, 14 корпус 2, 14 корпус 3, 14 корпус 4, 14 корпус 5, 14 корпус 6, 14 корпус 7, 14 корпус 8, 14 корпус 9, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 19 корпус 1.

Причина — ремонтные работы на водопроводе.