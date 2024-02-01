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На ГРПЗ прошла лыжная гонка среди заводчан

Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в лыжной гонке. Порядка 40 заводчан продемонстрировали свои физические возможности и выносливость.

Корпоративные соревнования среди сотрудников предприятия состоялись в минувшие выходные. Спортивные состязания прошли по традиции в поселке Солотча на спортивной базе «Старт».

В индивидуальной гонке женщины соревновались на дистанции 3 км, мужчины — 6 км. Лучшие результаты в личных зачетах в своих возрастных категориях у женщин показали экономист по планированию Ольга Трошкина (группа 18-35 лет), ведущий инженер-конструктор Ольга Розова (36-50 лет), начальник бюро Ольга Першина (51 год и старше).

Победителями лыжной гонки среди мужчин стали инженер-технолог Василий Муранов (группа 18-40 лет), слесарь механосборочных работ Александр Аксенов (41-55 лет), фрезеровщик Сергей Чигир (группа 56+).

«Радует, что на нашем предприятии работает множество людей, которые, как и я, любят спорт. Активный образ жизни, особенно в компании заводчан-единомышленников, — это всегда заряд хорошего настроения. Думаю, что каждый участник получил свою порцию бодрости, здоровья, веселья. Победа далась нелегко, соперники были более чем достойные, поэтому от гонки я получил море удовольствия!», — отметил один из победителей Василий Муранов.

Победителей и призеров лыжной гонки АО «ГРПЗ» наградили грамотами и денежными премиями.

Мероприятие организовано при поддержке профсоюзной организации предприятия, его основные задачи — пропаганда здорового образа жизни, популяризация спорта, сплочение заводчан.