МИД: Россия не будет размещать ядерное оружие на территории других стран

Помимо уже размещенного в Белоруссии.

Россия не планирует размещать свое ядерное оружие на территории других стран, помимо уже размещенного в Белоруссии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет, не планирует», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам первой в рамках российского председательства встречи шерп/су-шерп стран БРИКС.

По его словам, Россия проявляет максимальную ответственность при размещении ядерного оружия в Белоруссии.