Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
Птн, 02
Сбт, 03
-2°
ЦБ USD 89.67 0.38 01/02
ЦБ EUR 97.11 0.32 01/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Вчера 15:17
1 139
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
2 683
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
9 055
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
9 475
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Корпорация развития поддержит проект расширения производства полимерных изделий под Рязанью
Проект предусматривает расширение действующего производства труб ПВХ за счет строительства новой линии выпуска клеевых фитингов из непластифицированного поливинилхлорида.

Гендиректор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин и руководитель ООО «КОРМЕЛЛ-Развитие» Сергей Саврухин обсудили направления, по которым инвестору будет предоставлена помощь. Проект предусматривает расширение действующего производства труб ПВХ за счет строительства новой линии выпуска клеевых фитингов из непластифицированного поливинилхлорида. Поставщиком основного оборудования выступит предприятие с 30-летним опытом работы в сфере трубопроводных систем для промышленности, водоснабжения и водоочистки, член Китайской ассоциации пластиковых труб и Китайской ассоциации электронных материалов.

По словам Сергея Саврухина, проект может быть реализован уже в этом году. Проектная мощность производства составит до 600 тонн в год. Для обеспечения производственного процесса потребуется около 100 профильных специалистов. «Сегодня большое количество потенциальных потребителей продукции сконцентрировано в ЦФО, — рассказал гендиректор инвестпредприятия. — Основные поставки идут из Москвы и Московской области. В этом отношении близость к Рязани позволяет обеспечивать грамотную логистику сбыта».

«Для успешной реализации проекта с учетом его специфики наметили подходящие меры господдержки, варианты будущего подбора кадров, Для финансирования проекта рекомендован сервис «Инвестиционный маркетплейс», — обозначил приоритеты зампред регионального правительства Артем Никитин.

Предварительные договоренности стороны закрепят соответствующим соглашением о сотрудничестве.