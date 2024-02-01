Корпорация развития поддержит проект расширения производства полимерных изделий под Рязанью

Проект предусматривает расширение действующего производства труб ПВХ за счет строительства новой линии выпуска клеевых фитингов из непластифицированного поливинилхлорида.

Гендиректор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин и руководитель ООО «КОРМЕЛЛ-Развитие» Сергей Саврухин обсудили направления, по которым инвестору будет предоставлена помощь. Проект предусматривает расширение действующего производства труб ПВХ за счет строительства новой линии выпуска клеевых фитингов из непластифицированного поливинилхлорида. Поставщиком основного оборудования выступит предприятие с 30-летним опытом работы в сфере трубопроводных систем для промышленности, водоснабжения и водоочистки, член Китайской ассоциации пластиковых труб и Китайской ассоциации электронных материалов.

По словам Сергея Саврухина, проект может быть реализован уже в этом году. Проектная мощность производства составит до 600 тонн в год. Для обеспечения производственного процесса потребуется около 100 профильных специалистов. «Сегодня большое количество потенциальных потребителей продукции сконцентрировано в ЦФО, — рассказал гендиректор инвестпредприятия. — Основные поставки идут из Москвы и Московской области. В этом отношении близость к Рязани позволяет обеспечивать грамотную логистику сбыта».

«Для успешной реализации проекта с учетом его специфики наметили подходящие меры господдержки, варианты будущего подбора кадров, Для финансирования проекта рекомендован сервис «Инвестиционный маркетплейс», — обозначил приоритеты зампред регионального правительства Артем Никитин .

Предварительные договоренности стороны закрепят соответствующим соглашением о сотрудничестве.