«Капитал-Строитель жилья» подарил подарки детям из школы-интерната

В преддверии нового года воспитанников ОГБОУ «Рыбновская школа — интернат» посетил Дед Мороз! Представители застройщика «Капитал-Строитель жилья» пришли в гости к детям с подарками в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Дети устроили Деду Морозу теплый прием: читали стихи, пели песни и подарили свою искреннюю радость и благодарность. Этот взаимный обмен добротой и вниманием сделал встречу особенно душевной и запоминающейся.

«Такие мероприятия помогают детям почувствовать себя любимыми и окруженными заботой, что является фундаментальным для их эмоционального и психологического благополучия. Надеемся, что пример Капитала вдохновит людей и другие компании проявлять внимание к детям, которые в особой мере в них нуждаются», — отметили в компании.