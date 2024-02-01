Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
Птн, 02
Сбт, 03
-2°
ЦБ USD 89.67 0.38 01/02
ЦБ EUR 97.11 0.32 01/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Вчера 15:17
1 139
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
2 683
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
9 055
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
9 475
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Капитал-Строитель жилья» подарил подарки детям из школы-интерната

В преддверии нового года воспитанников ОГБОУ «Рыбновская школа — интернат» посетил Дед Мороз! Представители застройщика «Капитал-Строитель жилья» пришли в гости к детям с подарками в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Дети устроили Деду Морозу теплый прием: читали стихи, пели песни и подарили свою искреннюю радость и благодарность. Этот взаимный обмен добротой и вниманием сделал встречу особенно душевной и запоминающейся.

«Такие мероприятия помогают детям почувствовать себя любимыми и окруженными заботой, что является фундаментальным для их эмоционального и психологического благополучия. Надеемся, что пример Капитала вдохновит людей и другие компании проявлять внимание к детям, которые в особой мере в них нуждаются», — отметили в компании.