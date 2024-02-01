Исполняющим обязанности руководителя рязанского отделения соцфонда стала Ирина Шитова
Информация о Сергее Дудукине, назначенного главой отделения в октябре 2023 года, с сайта учреждения пропала.
Исполняющим обязанности управляющего рязанским отделением соцфонда стала Ирина Шитова. Об этом пишет «МедиаРязань».
Отмечается, что она ранее занимала должность заместителя руководителя ведомства.
Информация о Сергее Дудукине, которого назначили главой отделения в октябре 2023 года, с сайта учреждения пропала.