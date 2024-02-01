ХК «Рязань-ВДВ» сыграет с новокузнецким «Металлургом» 1 февраля

Игра начнется в 19:00 во Дворце спорта «Олимпийский».

1 февраля команда «Рязань-ВДВ» встретится на своем льду с «Металлургом» из Новокузнецка. Игра начнется в 19:00 во Дворце спорта «Олимпийский».

"Десантники" в последнем матче уступили «Химику», а новокузнечане оступились в Туле. На данный момент «Рязань-ВДВ» располагается на 22-й строчке турнирной таблицы, а «Металлург» занимает 15-е место.

В этом сезоне команды уже встречались в сентябре, тогда в Новокузнецке сильнее оказались рязанцы — 4:3.

Билеты на матч можно приобрести в кассах Дворца спорта «Олимпийский» или на сайте .

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