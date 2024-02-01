Госдума приняла закон о праве властей регионов запрещать «наливайки»
Согласно документу, регионы смогут сами вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в жилых домах.
Госдума приняла закон о праве властей регионов запрещать «наливайки». Об этом в четверг, 1 февраля. сообщает РИА Новости.
Согласно документу, регионы смогут сами вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в жилых домах.
Отмечается, что право ограничивать продажу крепкого алкоголя у регионов уже есть, теперь оно будет распространяться и на слабоалкогольные напитки.
Ранее в Рязоблдуме прошла первая весенняя сессия депутатов, на которой обсуждался вопрос борьбы с «наливайками».