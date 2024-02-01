Госдума приняла закон о праве властей регионов запрещать «наливайки»

Согласно документу, регионы смогут сами вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в жилых домах.

Госдума приняла закон о праве властей регионов запрещать «наливайки». Об этом в четверг, 1 февраля. сообщает РИА Новости.

Согласно документу, регионы смогут сами вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в жилых домах.

Отмечается, что право ограничивать продажу крепкого алкоголя у регионов уже есть, теперь оно будет распространяться и на слабоалкогольные напитки.

Ранее в Рязоблдуме прошла первая весенняя сессия депутатов, на которой обсуждался вопрос борьбы с «наливайками».