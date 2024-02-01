Госдума готовит обращение к Конгрессу США из-за крушения Ил-76
В документе депутаты призвали осудить преступления киевского режима, отказаться от его поддержки и помочь в привлечении виновных в теракте к ответственности.
Госдума готовит обращение к Конгрессу США из-за крушения Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости.
В четверг, 1 февраля, в Госдуму внесли текст обращения к Конгрессу США из-за уничтожения под Белгородом Ил-76 с украинскими военнопленными.
В документе депутаты призвали осудить преступления киевского режима, отказаться от его поддержки и помочь в привлечении виновных в теракте к ответственности.
Напомним, 24 января в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В сети появилось видео крушения. На его борту было 65 пленных солдат ВСУ. В Минобороны РФ рассказали подробности ЧП. Позже стало известно, что самолет сбила ракета ПВО западного производства.