Госдума готовит обращение к Конгрессу США из-за крушения Ил-76

В документе депутаты призвали осудить преступления киевского режима, отказаться от его поддержки и помочь в привлечении виновных в теракте к ответственности.

Госдума готовит обращение к Конгрессу США из-за крушения Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 1 февраля, в Госдуму внесли текст обращения к Конгрессу США из-за уничтожения под Белгородом Ил-76 с украинскими военнопленными.

В документе депутаты призвали осудить преступления киевского режима, отказаться от его поддержки и помочь в привлечении виновных в теракте к ответственности.

Напомним, 24 января в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В сети появилось видео крушения. На его борту было 65 пленных солдат ВСУ. В Минобороны РФ рассказали подробности ЧП. Позже стало известно, что самолет сбила ракета ПВО западного производства.