Глава ЛНР: 5% территории региона остаются неподконтрольными российским властям

Власти ЛНР рассказали, как будут использовать присоединенные территории.

Власти Луганской Народной Республики контролируют 95% территории региона. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью телеканалу «Вместе.рф», пишет ТАСС .

Пасечкин уточнил, что под контролем Украины находится менее 5% Луганской области — это населенный пункт Белогоровка. Остальные территории, которые вошли в ЛНР и контролируются российскими властями, будут использованы под сельское хозяйство.

Глава республики отметил, что к пахотным землям ЛНР (200 тысяч гектар) добавились еще порядка миллиона гектар. По его словам, они готовы к посевной и смогут начать ее через полтора-два месяца.

«[Эта земля] очень плодородная, практически те черноземы, которые выходят на территорию Воронежской области и находятся на нашей территории. Это тот чернозем, который во время Великой Отечественной войны немецко-фашистская Германия вагонами вывозила к себе», — добавил Пасечник.