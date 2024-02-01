Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
Птн, 02
Сбт, 03
-4°
ЦБ USD 90.23 0.56 02/02
ЦБ EUR 97.4 0.29 02/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Вчера 15:17
1 402
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
2 900
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
9 305
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
9 668
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Глава ЛНР: 5% территории региона остаются неподконтрольными российским властям
Власти ЛНР рассказали, как будут использовать присоединенные территории.

Власти Луганской Народной Республики контролируют 95% территории региона. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью телеканалу «Вместе.рф», пишет ТАСС.

Пасечкин уточнил, что под контролем Украины находится менее 5% Луганской области — это населенный пункт Белогоровка. Остальные территории, которые вошли в ЛНР и контролируются российскими властями, будут использованы под сельское хозяйство.

Глава республики отметил, что к пахотным землям ЛНР (200 тысяч гектар) добавились еще порядка миллиона гектар. По его словам, они готовы к посевной и смогут начать ее через полтора-два месяца.

«[Эта земля] очень плодородная, практически те черноземы, которые выходят на территорию Воронежской области и находятся на нашей территории. Это тот чернозем, который во время Великой Отечественной войны немецко-фашистская Германия вагонами вывозила к себе», — добавил Пасечник.