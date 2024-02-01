ГИБДД обратилась к жителям региона в связи с ухудшением погоды

В четверг, 1 февраля, в Рязанской области ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед.

ГИБДД обратилась к жителям региона в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В четверг, 1 февраля, в Рязанской области ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега. Гололедица.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.