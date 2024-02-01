Экс-сотруднику рязанского предприятия дали 5,5 лет условно за коммерческий подкуп

Под суд попал бывший начальник отдела обеспечения одного из рязанских предприятий.

Бывшего начальника отдела обеспечения одного из рязанских предприятий признали виновным в коммерческом подкупе. Об этом сообщила пресс-служба следкома.

С мая 2018 года по март 2022 года начальник получил от представителей организаций-контрагентов более 1,2 млн рублей за способствование заключению и поддержанию долгосрочных договорных отношений с указанными юридическими лицами. В результате сотрудника уволили и возбудили в отношении него уголовное дело по части 6, пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ.

Суд назначил ему 5,5 лет условного срока и штраф в размере 1,25 млн рублей.