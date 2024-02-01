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Центробанк выпустил в оборот памятную серебряную монету номиналом три рубля
Тираж — 3 тысячи единиц.

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную храму Вознесения Господня «Большое Вознесение» у Никитских ворот в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«Это один из самых известных храмов в Москве. Именно в нем в 1831 году венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова», — говорится в сообщении.

Монета серии «Памятники архитектуры России» выполнена из серебра 925 пробы, диаметром 39 мм. Тираж — 3 тысячи единиц.

На лицевой стороне монеты расположен товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.

ЦБ напомнил, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.