Более четырех тысяч человек проинформируют рязанцев перед выборами президента

Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

Более четырех тысяч человек проинформируют рязанцев перед выборами президента. Об этом сообщила ГТРК «Ока» .

Обходчики расскажут избирателям о предстоящих выборах и при необходимости ответят на вопросы.

Обходы — часть проекта «Информ УИК». Его опробовали в 2023 году перед выборами в Рязанскую гордуму. Тогда участвовали 15 участковых избирательных комиссий, в 2024 году число увеличится до 300.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.