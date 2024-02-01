Более четырех тысяч человек проинформируют рязанцев перед выборами президента
Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.
Более четырех тысяч человек проинформируют рязанцев перед выборами президента. Об этом сообщила
Обходчики расскажут избирателям о предстоящих выборах и при необходимости ответят на вопросы.
Обходы — часть проекта «Информ УИК». Его опробовали в 2023 году перед выборами в Рязанскую гордуму. Тогда участвовали 15 участковых избирательных комиссий, в 2024 году число увеличится до 300.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.