А что в кино? «Я — медведь», «Конец Славы» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Я — медведь» — комедийная история о медвежонке, который нашел семью в мире людей и, сам того не подозревая, изменил их жизнь навсегда. В главных ролях Агата Муцениеце и Никита Кологривый.

«Конец Славы» — комедия о востребованном, но очень избалованном актере, который теряет все, кроме жажды славы. В главной роли — Павел Деревянко.

«Детка» — Даша ищет в Питере мать и открывает темную сторону жизни в большом городе. Виктория Исакова и Мария Мацель в суровой драме о нежном возрасте.

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