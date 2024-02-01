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Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
31 января 2024 15:17
1 485
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
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Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
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Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
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А что в кино? «Я — медведь», «Конец Славы» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Я — медведь» — комедийная история о медвежонке, который нашел семью в мире людей и, сам того не подозревая, изменил их жизнь навсегда. В главных ролях Агата Муцениеце и Никита Кологривый.

«Конец Славы» — комедия о востребованном, но очень избалованном актере, который теряет все, кроме жажды славы. В главной роли — Павел Деревянко.

«Детка» — Даша ищет в Питере мать и открывает темную сторону жизни в большом городе. Виктория Исакова и Мария Мацель в суровой драме о нежном возрасте.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».