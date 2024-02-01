26-летнего москвича условно осудили за угон «Ниссана» в Рыбновском районе

Инцидент произошел в июне 2023 года. Мужчина похитил автомобиль и попал на нем в ДТП.

26-летнего москвича условно осудили за угон Nissan в Рыбновском районе. Инцидент произошел в июне 2023 года, сообщила региональная прокуратура.

По информации ведомства, ночью молодой человек увидел припаркованный у дома автомобиль. Удостоверившись, что машина открыта, в замок зажигания вставлены ключи, мужчина угнал ее. В дальнейшем, не справившись с управлением, угонщик съехал в кювет. Автомобиль загорелся. Огонь уничтожил машину, а виновник скрылся.

Отмечается, что до этого мужчина отбывал наказание за преступления, связанные с хищением имущества.

В итоге суд приговорил москвича к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также мужчину обязали трудоустроиться. Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск.