«Яндекс Маркет» начал продавать автомобили

На маркетплейсе появились машины китайских брендов Chery, Jaecoo и Omoda.

«Яндекс Маркет» начал продавать автомобили. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.

Отмечается, что в настоящее время функция заработала только для жителей Москвы. На маркетплейсе появились машины китайских брендов Chery, Jaecoo и Omoda.

Представители компании пообещали, что функция начнет работать в других крупных городах со следующего года.

Автомобили можно найти в разделе «Автотовары» или через поиск. После выбора покупатель должен будет посетить салон, подписать договор и забрать машину. Оплата возможна наличными или по карте.

Ранее автомобили начали продавать Wildberries.