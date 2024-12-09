В Солотче снесли арку времен СССР после того, как в нее врезался «КамАЗ»

Конструкцию установили в 1954 году. Ее скоро утилизируют.

В Солотче снесли арку времен СССР после того, как в нее врезался «КамАЗ». Почему арка не подлежит восстановлению, РЗН. Инфо объяснила представитель Мещерского филиала Всероссийского НИИ гидротехники и мелиорации имени Костякова.

По словам представителя, арку убрали после обследования. Ее нельзя было восстановить — фундамент треснул, конструкция сверху сгнила. Рязанка вспомнила, что, когда элементы срезали, вместо металла там была «сплошная труха». Как она отметила, чинить арку было опасно для жизни.

Женщина рассказала, что арка находилась не на земле филиала — со временем это место стало муниципальным, поэтому вопрос замены арки на новую не в компетенции учреждения.

Рязанка пояснила, что в арку врезался «КамАЗ» с открытым кузовом.

«Водитель — порядочный человек. Помог все срезать. Наш филиал ни на что не претендует, ее и так пришлось бы срезать из-за старости конструкции», — рассказала женщина.

Представитель добавила, что конструкцию установили в 1954 году. Ее скоро утилизируют.

Напомним, ранее рязанцы сообщили о том, что арку повредили.

Фото — префектура Советского района.