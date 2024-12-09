В Рязанской области жена убила мужа и избавилась от тела. Ей огласили приговор

Вину женщина не признала.

В Рязани вынесли приговор Светлане Тарнагродской, которая убила мужа топором из-за желания развода на берегу Оки в Шилово. Корреспондент РЗН. Инфо побывал на заседании.

По версии следствия, летом 2020 года Тарнагродская узнала о намерении супруга расторгнуть брак. Побоявшись потерять возможность распоряжаться совместно нажитым имуществом, подсудимая нанесла не менее трех ударов жертве по голове. После сбросила тело в колодец с водой в Шилове. Труп нашли спустя три месяца.

Вину женщина не признала.

Прокуратура запросила 18 лет лишения свободы и 1 год ограничения свободы (подсудимая обязана оставаться в муниципальном образовании, в котором будет жить после отбытия срока и в ночное время находиться дома).

Перед началом судебного заседания Тарнагродская пыталась выяснить у прокурора, кто инициатор запрашиваемого срока — прокуратура или другие лица.

«Мне через два месяца 58 лет, через 18 лет будет бабушка легкого поведения или маньяк. Почему вы запросили максимальный срок», — спросила Тарнагродская.

Прокурор ответила, что максимальный срок для преступления — 20 лет.

На что подсудимая заметила, что ей еще «повезло».

Далее судья зачитала приговор. Светлану Тарнагродскую осудили на 14 лет лишения свободы в колонии общего режима и 1 год ограничения свободы.

При этом 1 день СИЗО суд постановил считать за 1,5 дня отбывания наказания. Также женщине присудили выплатить 1 миллион рублей морального вреда родственникам погибшего.

После оглашения приговора, Тарнагродская заявила, что будет обжаловать его.

Перед арестом в зале суда женщина поздравила присутствующих: «И вас с Новым годом».

Приговор может быть обжалован.