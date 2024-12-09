В Рязанской области остановили пьяного водителя

Инцидент произошел в субботу, 7 декабря, в селе Калинино Ряжского района.

В Рязанской области остановили пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в субботу, 7 декабря, в селе Калинино Ряжского района. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 46-летнего мужчины, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,303 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На него составили административный протокол, ему грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей.