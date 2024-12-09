В Рязанской области 22-летнего молодого человека осудили за хранение наркотиков

Молодой человек получил 300 часов обязательных работ.

В Рязанской области 22-летнего молодого человека осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ряжский районный суд вынес приговор 22-летнему жителю Ухолова. В июне этого года молодой человек приобрел наркотики через интернет и поехал в Ряжск, чтобы забрать покупку из тайника. Его задержали полицейские, которые изъяли 0,44 грамма наркотика.

Молодой человек получил 300 часов обязательных работ. Кроме того, его обязали пройти курс лечения от наркомании, а также социальную реабилитацию. Телефон, с помощью которого он купил «синтетику», изъяли.