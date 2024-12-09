В Рязани улица Белякова на два дня останется без горячей воды и отопления

Отмечается, что проводят реконструкцию системы теплоснабжения.

В Рязани улица Белякова на два дня останется без горячей воды и отопления. Об этом сообщает МУП «РМПТС».

Отмечается, что проводят реконструкцию системы теплоснабжения.

С 9 до 12:00 ограничат подачу отопления, с 9 до 17:00 ГВС по следующим адресам и датам: