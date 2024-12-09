В Рязани улица Белякова на два дня останется без горячей воды и отопления
Отмечается, что проводят реконструкцию системы теплоснабжения.
В Рязани улица Белякова на два дня останется без горячей воды и отопления. Об этом сообщает МУП «РМПТС».
Отмечается, что проводят реконструкцию системы теплоснабжения.
С 9 до 12:00 ограничат подачу отопления, с 9 до 17:00 ГВС по следующим адресам и датам:
- 9 декабря. Ул. Белякова, д. 25, д. 26, Детский сад № 31;
- 10 декабря. Ул. Белякова, д. 22, д. 23, д. 24, д. 28.