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В Рязани улица Белякова на два дня останется без горячей воды и отопления
Отмечается, что проводят реконструкцию системы теплоснабжения.

В Рязани улица Белякова на два дня останется без горячей воды и отопления. Об этом сообщает МУП «РМПТС».

Отмечается, что проводят реконструкцию системы теплоснабжения.

С 9 до 12:00 ограничат подачу отопления, с 9 до 17:00 ГВС по следующим адресам и датам:

  • 9 декабря. Ул. Белякова, д. 25, д. 26, Детский сад № 31;
  • 10 декабря. Ул. Белякова, д. 22, д. 23, д. 24, д. 28.