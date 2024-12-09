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В Рязани полиция разыскивает очевидцев ДТП, в котором пострадали двое подростков
Авария случилась 26 июля, вблизи дома 1-А по улице Трехреченской.

В Рязани полиция разыскивает очевидцев ДТП, в котором пострадали двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 26 июля, вблизи дома 1-А по улице Трехреченской. 23-летний рязанец на «Фольксвагене» столкнулся с мотоциклом «Минск», под управлением 17-летнего подростка.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 14-летний пассажир.

Если вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете информацией по данному факту ДТП, обратитесь в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.