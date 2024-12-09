В Рязани несколько подростков получили ножевые ранения

По словам врача, детский травматизм происходит из-за невнимательности взрослых.

В Рязани несколько подростков получили ножевые ранения. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В ведомстве рассказали о росте числа травм внутренних органов среди несовершеннолетних. В том числе увечья получали 15-16-тилетние дети в состоянии алкогольного опьянения. Несколько подростков поступили с ножевыми ранениями.

«Бывают очень непростые ситуации: сложная диагностика, сложные операции», — подчеркнул заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, главный внештатный детский хирург Минздрава Рязанской области Олег Ларькин.

По его словам, детский травматизм происходит из-за невнимательности взрослых.