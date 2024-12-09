В Рязани мужчина лишился глаза после неудачного запуска салюта

Мужчина поступил в больницу с множественными переломами костей лицевого скелета, ожогом 1-2 степени и повреждением глаза.

В Рязани мужчина лишился глаза после неудачного запуска салюта. Об этом сообщает пресс-служба рязанской ОКБ.

Мужчина поступил в больницу с множественными переломами костей лицевого скелета, ожогом 1-2 степени и повреждением глаза. Врачи выяснили, что рязанец запустил салют и не следовал правилам безопасности.

Рязанцу потребовалась экстренная операция. Над пациентом работала мультидисциплинарная команда в составе анестезиологов-реаниматологов, челюстно-лицевых хирургов, офтальмологов, нейрохирургов и комбустиологов. Было проведено восстановительное вмешательство на лице.

Мужчине пришлось удалить глаз.