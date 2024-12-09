В России увеличат зарплаты бюджетников

С 1 января зарплата у российских врачей, учителей и других работников бюджетной сферы поднимется на 13,2%

В России увеличат зарплаты бюджетников. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.

По ее словам, с 1 января зарплата у российских врачей, учителей и других работников бюджетной сферы поднимется на 13,2%

Бессараб подчеркнула, что речь идет о повышении доходов порядка 4 миллионов граждан РФ. Также она отметила, что благодаря повышению МРОТ увеличатся зарплаты у порядка 1,7 млн работников реальной сферы экономики.