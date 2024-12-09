В России сократились сроки оформления шенгенских виз

В визовых центрах Франции, Италии, Испании, Венгрии и Греции в Москве в декабре стало больше свободных слотов.

В России сократились сроки оформления шенгенских виз. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

В визовых центрах Франции, Италии, Испании, Венгрии и Греции в Москве в декабре стало больше свободных слотов.

Также консульство Италии в Москве уменьшило срок рассмотрения документов на визу до 20 дней. Французская дипмиссия оформляет шенген за три недели, а испанское консульство — за 2-3 недели, добавили в ассоциации.