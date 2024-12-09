В России потребовали признать Санта-Клауса иноагентом

Общественник Виталий Бородин утверждает, что популярный в недружественных странах дед опасен для России. Он заменяет образ родного Деда Мороза.

В России потребовали признать Санта-Клауса иноагентом. Об этом сообщает Life.

Общественник Виталий Бородин утверждает, что популярный в недружественных странах дед опасен для России. Он заменяет образ родного Деда Мороза.

Мужчина уже обратился в Генпрокуратуру.

По его словам, иностранные компании могут финансировать образ Санты в России. Цель — разрушение традиционных российских ценностей.