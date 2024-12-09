В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 9 декабря

За сутки потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 200 военных, два танка и восемь бронемашин.

В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 9 декабря. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

За сутки потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 200 военных, два танка и восемь бронемашин.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 39 460 военнослужащих.