В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 9 декабря
За сутки потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 200 военных, два танка и восемь бронемашин.
В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 9 декабря. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.
За сутки потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 200 военных, два танка и восемь бронемашин.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 39 460 военнослужащих.