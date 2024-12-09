В Луганске мужчина изнасиловал и задушил 28-летнюю соседку

В Луганске мужчина изнасиловал и задушил 28-летнюю соседку. Об этом сообщают «Плохие новости».

Отмечается, что 42-летний мужчина попросил 28-летнюю соседку о помощи. Когда она вошла в дом, мужчина набросился на нее и стал требовать секса. Получив отказ, он сдавил шею девушки так, что она потеряла сознание.

В это время мужчина изнасиловал ее, а когда она пришла в себя и пригрозила полицией — задушил.

После этого убийца завернул ее тело в ковер и вывел на свалку.

Мужчину задержали.