В Курганской области подросток устроил смертельное ДТП

В Курганской области подросток устроил смертельное ДТП. Об этом сообщают «Плохие новости».

Трагедия произошла ночью 8 декабря 16-летний подросток взял машину «ВАЗ-21099», чтобы покататься. С собой он взял своего 18-летнего приятеля.

В какой-то момент на дорогу перед машиной выскочила лошадь. Подросток за рулем «Ваз» не успел сбросить скорость и сбил животное. От удара машина вылетела в кювет.

Несовершеннолетний водитель автомобиля погиб на месте, его пассажир выжил.