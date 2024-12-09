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В Госдуме прокомментировали планы Зеленского просить у Байдена членство в НАТО
Там считают, что действующий американский президент не успеет повлиять на вступление Украины в альянс.

В Госдуме прокомментировали планы Зеленского просить у Байдена членство в НАТО. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета ГД по международным делам Светлану Журову.

«Пока Байден — действующий президент, может, какую-то гадость и успеет сделать, например, вынести на голосование [вопрос вступления Украины в НАТО], собрать срочно всех. Боюсь, если они за все время не смогли это сделать, то уж за оставшийся месяц как можно успеть это сделать? Это же не пирожки горячие на рынке продавать», — сказала парламентарий.

Она добавила, что не только действующий президент США решает вопрос о членстве Киева в Североатлантическом альянсе, для этого необходимо голосование.

Журова отметила, что «Зеленского кидает из стороны в сторону», а на его призывы никто не будет обращать внимания. Большинство союзников Украины не готовы видеть ее в НАТО.