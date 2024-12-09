В Госдуме предложили на неделю блокировать средства после продажи недвижимости

Депутат Светлана Разворотнева отмечает рост применения схемы обмана под названием «продавец под влиянием».

В Госдуме предложили на неделю блокировать средства после продажи недвижимости для проверки действительности сделки. Об этом пишут «Известия».

Депутат Светлана Разворотнева отмечает рост применения схемы обмана под названием «продавец под влиянием».

Она уточнила, что мошенники по телефону убеждают собственника недвижимости принять участие в какой-либо «операции» для якобы помощи своими действиями «ФСБ или иным силовым структурам». Для этого жертве предлагают продать принадлежащую ему квартиру или дом, а денежные средства затем перечислить данным «сотрудникам МВД, ФСБ и иным ведомствам». При этом аферисты убеждают, что вся сделка делается «понарошку» и после продажи жилья право собственности будет восстановлено.