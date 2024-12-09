В Госдуме напомнили, что работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере

Депутат заявил, что работа с 1 по 8 января подлежит оплате в повышенном размере, независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник.

В Госдуме напомнили, что работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере. Об этом РИА Новости рассказал депутат Сергей Гаврилов.

Он рассказал, что нерабочими праздничными днями в январе считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 числа. Депутат заявил, что работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере, независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник.

«Если работник выходит на работу в указанные дни, то ему положена двойная оплата за каждый отработанный час», — отметил депутат.