Умер актер из сериалов «След» и «Глухарь» Олег Руденко-Травин
Руденко-Травин снялся примерно в 50 кинопроектах, среди которых «След», «Карпов», «Розыск», «Эпидемия» и получил популярность благодаря ролям в таких популярных сериалах, как «Глухарь» и «Метод».
Умер актер из сериалов «След» и «Глухарь» Олег Руденко-Травин. Об этом сообщает портал «
Мужчина скончался 6 декабря. Причина и обстоятельства смерти не уточняются.
Руденко-Травин снялся примерно в 50 кинопроектах, среди которых «След», «Карпов», «Розыск», «Эпидемия» и получил популярность благодаря ролям в таких популярных сериалах, как «Глухарь» и «Метод».