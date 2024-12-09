Умер актер из сериалов «След» и «Глухарь» Олег Руденко-Травин

Руденко-Травин снялся примерно в 50 кинопроектах, среди которых «След», «Карпов», «Розыск», «Эпидемия» и получил популярность благодаря ролям в таких популярных сериалах, как «Глухарь» и «Метод».