Трамп назвал количество «нелепо» потерянных военных ВСУ в конфликте с Россией

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому хотелось бы заключить сделку и положить конец конфликту.

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что потери украинских вооруженных формирований с начала СВО составили более 400 тысяч человек. Об этом пишет RT.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому хотелось бы заключить сделку и положить конец конфликту.

«Они нелепо потеряли 400 тысяч военнослужащих и еще больше мирных жителей. Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней пропадает впустую, слишком много семей уничтожено. Если это продолжится, то может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее», — написал Трамп.