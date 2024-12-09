Суд отказался признать снегопады в Рязани обстоятельствами непреодолимой силы

12 декабря 2023 года комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности установила, что обильные и продолжительные снегопады — «обстоятельства непреодолимой силы».

Решение комиссии горадминистрации о признании снегопадов в декабре 2023 года обстоятельствами непреодолимой силы Советский районный суд Рязани признал незаконным. Об этом сообщила пресс-служба суда.

12 декабря 2023 года комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности установила, что обильные и продолжительные снегопады — «обстоятельства непреодолимой силы».

В связи с принятым решением комиссии дирекция благоустройства города заключила контракты на оказание услуг по вывозу снега, поставку противогололедных реагентов и топлива. Изначально Рязань уже выделила бюджет на уборку снега.

Советский районный суд удовлетворил требования рязанского прокурора, который подал иск. Он заявил, что уборка города от снега является необходимостью, а природно-климатические факторы не имеют признаков чрезвычайности.

После исследования доказательств и обстоятельств суд установил, что решение комиссии горадминистрации незаконно и подлежит отмене.