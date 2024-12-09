С начала 2024 года в России резко снизилось производство слабоалкогольных напитков

На фоне спада в сегменте слабоалкогольной продукции наблюдается рост в производстве других видов алкоголя.

С начала 2024 года в России резко санизилось производство слабоалкогольных напитков. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что сократилось производство на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На фоне спада в сегменте слабоалкогольной продукции наблюдается рост в производстве других видов алкоголя. Например, производство напитков на основе винограда с добавлением этилового спирта выросло в полтора раза.