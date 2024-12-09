Рязанский фестиваль воздухоплавания победил в национальной туристической премии

«Небо России», который ежегодно проходит в Рязанской области, участвовал в номинации «Фестиваль/Праздник».

Рязанский фестиваль воздухоплавания победил в национальной туристической премии «Russian Traveler Awards 2024». Об этом сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин.

«Небо России», который ежегодно проходит в Рязанской области, получил «золото» в номинации «Фестиваль/Праздник». В ней также участвовали более 30 событий со всей России.

Фото: Telegram-канал «Фестиваль „Небо России“ / Полет на шаре / Рязанская область».