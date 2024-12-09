Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
Втр, 10
-1°
Срд, 11
ЦБ USD 99.42 -3.96 07/12
ЦБ EUR 106.3 -3.48 07/12
Нал. USD 98.30 / 99.50 09/12 11:25
Нал. EUR 105.45 / 106.00 09/12 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
11 652
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
11 818
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
14 411
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
18 641
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанские полицейские разыскивают свидетелей трех ДТП
Если вы стали очевидцем данных происшествий или располагаете информацией по какому-либо из указанных фактов ДТП, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

Рязанские полицейские разыскивают свидетелей трех ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Первая из аварий случилась 9 декабря 2023 года, в Клеликовском районе на 461-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 61-летняя москвичка на «Тойота Хайлюкс» наехала на пешеходов, находящихся возле стоящего на обочине автомобиля «Рено Логан». Два человека получили травмы.

5 апреля 2024 года в Рязани близи дома Nº24 по улице Советской Армии, по предварительной информации, 55-летний рязанец на «Рено Сандеро», наехал на пешехода. Его госпитализировали.

6 сентября 2024 года в Рязани вблизи дома Nº48 по улице Высоковольтная, 62-летний рязанец на «Форд Фокусе» наехал на пешехода — 32-летнюю жительницу Спасского района, по предварительной информации, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Если вы стали очевидцем данных происшествий или располагаете информацией по какому-либо из указанных фактов ДТП, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.