Рязанские полицейские разыскивают свидетелей трех ДТП

Если вы стали очевидцем данных происшествий или располагаете информацией по какому-либо из указанных фактов ДТП, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

Рязанские полицейские разыскивают свидетелей трех ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Первая из аварий случилась 9 декабря 2023 года, в Клеликовском районе на 461-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 61-летняя москвичка на «Тойота Хайлюкс» наехала на пешеходов, находящихся возле стоящего на обочине автомобиля «Рено Логан». Два человека получили травмы.

5 апреля 2024 года в Рязани близи дома Nº24 по улице Советской Армии, по предварительной информации, 55-летний рязанец на «Рено Сандеро», наехал на пешехода. Его госпитализировали.

6 сентября 2024 года в Рязани вблизи дома Nº48 по улице Высоковольтная, 62-летний рязанец на «Форд Фокусе» наехал на пешехода — 32-летнюю жительницу Спасского района, по предварительной информации, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Если вы стали очевидцем данных происшествий или располагаете информацией по какому-либо из указанных фактов ДТП, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.