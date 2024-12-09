Россиян предупредили о новой схеме мошенников с трудоустройством

Мошенники стали обманывать людей под видом устройства на работу в крупные компании, государственные организации и Центробанк.

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с трудоустройством. О ней ТАСС рассказали в Центробанке.

По данным регулятора, мошенники стали обманывать людей под видом устройства на работу в крупные компании, государственные организации и Центробанк.

«Мошенники приглашают кандидатов на собеседование, чтобы расположить к себе. Они уклоняются от личной встречи в офисе и проводят собеседование дистанционно. Затем просят человека перевести деньги — якобы это необходимо, чтобы подписать трудовой договор», — отметили в сообщении.

После перевода денег «работодатель» пропадает.