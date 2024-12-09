Российского актера Юрия Борисова номинировали на премию «Золотой глобус»

Он стал претендентом на награду в категории «Лучшая роль второго плана».

Российского актера Юрия Борисова номинировали на международную премию «Золотой глобус». Об этом сообщает Variety.

Он стал претендентом на награду в категории «Лучшая роль второго плана» за участие в драматическом фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера.

Ранее картина удостоилась гран-при Каннского кинофестиваля.

Конкуренцию Борисову составят Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Эдвард Нортон за фильм «Совершенный незнакомец», Гай Пирс за фильм «Бруталист», Джереми Стронг за фильм «Ученик» и Дензел Вашингтон, «Гладиатор 2».

Церемония награждения состоится 5 января.