Россельхознадзор оштрафовал рязанскую ферму за многочисленные нарушения

На производстве нашли продукты с истекшим сроком годности, кефир с авансовой датой выработки, мышей и мух.

Россельхознадзор оштрафовал рязанскую ферму за многочисленные нарушения. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Ведомство выявило несоответствие объемов партий продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации в системе «Честный знак», и объемов тех же партий, указанных в ветеринарных сопроводительных документах.

Кроме того, на производстве нашли продукты с истекшим сроком годности, кефир с авансовой датой выработки, мышей и мух.

Предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение технических регламентов.