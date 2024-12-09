На улице Мервинской неадекватный рязанец останавливал машины посередине дороги

«Возвращалась я ночью домой и на дороге встретила тело со стеклянным взглядом и очень странным выражением лица. Решила с этим воином тьмы не вступать в бой», — написала жительница.